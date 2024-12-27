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İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin 13 yaşındaki çocuğa saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zekeriye Şimşek  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
İslahiye'de sahipsiz köpeğin çocuğa saldırı anı güvenlik kamerasında

Gaziantep

Kırıkçalı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında ailesiyle oturan bir kız çocuğu, ekmek almak için markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Sahipsiz köpek, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrasında bölgeden kaçtı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sahipsiz köpeğin çocuğa saldırması, çocuğun korkup kaçması ve çevredekilerin köpeği uzaklaştırması yer alıyor.

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