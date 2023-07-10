Dolar
26.10
Euro
28.60
Altın
1,924.36
ETH/USDT
1,861.40
BTC/USDT
30,169.00
BIST 100
6,249.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenliyor Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

AFAD'dan 13 il için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 13 il için "turuncu kod"lu uyarı yaptı.

Merve Yıldızalp  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
AFAD'dan 13 il için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı

Ankara

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak için uyarısı verildi.

Bu illerde, valilik ve il AFAD müdürlüklerine mesaj formu ile bilgilendirme yapıldı.

"Turuncu kod"

"Turuncu kod" "hava durumunun tehlikeli olduğu", tahmin edilen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamına geliyor.

Bu kod, "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Zonguldak'taki selde iş yerinde mahsur kalan kadını eşi ve komşuları kurtardı
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
Tarım ve Orman Bakanlığı selden etkilenen illerde saha çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

AFAD'dan 13 il için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı

AFAD'dan 13 il için "turuncu kod"lu sağanak uyarısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet