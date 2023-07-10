Dolar
26.10
Euro
28.60
Altın
1,924.06
ETH/USDT
1,861.50
BTC/USDT
30,195.00
BIST 100
6,251.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenliyor Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş için memleketi Kahramanmaraş’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Gündem

Zonguldak'ta selin yol açtığı hasar gideriliyor

Zonguldak'ta sağanakla yaşanan selin yol açtığı hasarın giderilmesi amacıyla kent genelinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Gökhan Yılmaz  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Zonguldak'ta selin yol açtığı hasar gideriliyor Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kentte iki gün süreyle etkisini gösteren kuvvetli yağışın ardından meydana gelen su taşkınlarının yerleşim birimleri ve tarım arazilerine zarar verdiği Gökçebey, Devrek, Karadeniz Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde hasar tespit işlemleri başlatıldı.

Sel sularının çekilmesinin ardından temizlik çalışmalarının da başladığı bölgede, Karayolları ekipleri ulaşım güzergahındaki balçık ve kaya ile ağaç parçalarını kaldırıyor. Belediye çalışanları yol ve kaldırımları, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizliyor.

Belediyenin iş makineleriyle, sağanağın ardından kullanılmaz hale gelen araçlar yol ve kaldırımlardan çekilerek otoparka götürülüyor.

Elektrik verilmeye başlandı, yollar ulaşıma açıldı

Bu arada sağanak sebebiyle zarar gören trafoların tamir edilmesi üzerine, kesintilerin yaşandığı ilçelere elektrik verilmeye başlandı.

Heyelan dolayısıyla kapanan Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara kara yolu ise ekiplerin, kaya ve ağaç parçaları ile toprak yığınlarını kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öte yandan zarar gören köylerde merkezle bağlantıyı sağlayan ve selde zarar gören köprülerin onarımına başlandı, kapalı bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Aralıklarla su kesintisinin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, ihtiyacını marketlerden aldığı pet şişe su veya taşıma suyla karşılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Zonguldak'taki selde iş yerinde mahsur kalan kadını eşi ve komşuları kurtardı
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım
Tarım ve Orman Bakanlığı selden etkilenen illerde saha çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Zonguldak'taki selde iş yerinde mahsur kalan kadını eşi ve komşuları kurtardı

Zonguldak'taki selde iş yerinde mahsur kalan kadını eşi ve komşuları kurtardı

Zonguldak'ta selin yol açtığı hasar gideriliyor

Çin aşırı sıcaklar nedeniyle açık alanda çalışmayı yasakladı

Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı

Bartın'da sel sularının çekildiği bölgelerde temizliğe başlandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu

Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet