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AFAD: Edirne'de sel ve su baskınlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 28.12.2021
AFAD: Edirne'de sel ve su baskınlarında mahsur kalanlar kurtarıldı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, akşam saatlerindeki aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı, 112 acil çağrı merkezine 11 ihbarın ulaştığı belirtildi.

Bölgede, Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği, 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.

Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 48 hanenin güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirildiği kaydedildi.

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