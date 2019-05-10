Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.89
Dolar
6.13
BIST 100
88,666.69
Altın
1,286.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

'Filistin için paylaşma vakti'

AFAD ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı, Filistin halkına destek olmak amacıyla "Filistin için Paylaşma Vakti" sloganıyla yeni bir yardım kampanyası başlattı.

Süleyman Tunç   | 10.05.2019
'Filistin için paylaşma vakti'

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA), Filistin halkına destek olmak için "Filistin için Paylaşma Vakti" sloganıyla yeni bir yardım kampanyası başlattı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü illegal yayılmacı politikalara karşı Filistin halkının yanında olmak amacıyla UNRWA ile ortak bir yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Geçen 4 yıl içinde 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, 50 binden fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Filistinli Müslümanların İsrail’in her geçen gün dozunu artırdığı şiddet olaylarıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, abluka altındaki Filistin topraklarında yaşayan halkın gıda, eğitim ve sağlık alanlarında Türk milletinden destek beklediği kaydedildi.

Açıklamada, ramazanın paylaşma ayı olduğu hatırlatılarak, ABD’nin Filistin yardımlarını kesmesi sonrasında 5 milyondan fazla Filistinli mülteci ile Gazze’de savunmasız durumdaki 1,7 milyondan fazla Filistinlinin var oluş mücadelesi verdiği vurgulandı.

Yardımlar hayati önem arz ediyor

AFAD'ın açıklamasında Filistinli bir ailenin aylık gıda masrafının 230 lira olarak belirlendiği kaydedilerek, kampanyaya destek vermek isteyenler için şu bilgiler paylaşıldı:

"AFAD web sitesi üzerinden istediğiniz tutarda bağış yapabilir ya da Filistin yazıp 1866’ya mesaj göndererek kampanyaya 10 lira katkıda bulunabilirsiniz. Yapılacak yardımlar, Filistinli kardeşlerimizin huzurlu bir ramazan geçirmesi için hayati önem arz ediyor. Toplanan yardımlar, dünyanın en büyük insani bağışçısı olan Türkiye ile 70 yıldır Filistin mültecilerine yardım amacıyla faaliyet gösteren UNRWA iş birliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi

Benzer haberler

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü'nden AA'ya destek

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü'nden AA'ya destek

İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma yasağını kaldırdı

Filistin'den Atletico Madrid'e Kudüs'teki maçta oynamama çağrısı

Filistin'den 'para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez' açıklaması

Filistin'den 'para, teslim olmamızı isteyen bir barış planını kabul ettiremez' açıklaması
Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail'in AA ofisini vurmasını kınadı

Gazetecileri Koruma Komitesi, İsrail'in AA ofisini vurmasını kınadı
Gazze'deki Filistinli gruplardan Nekbe gününde genel grev çağrısı

Gazze'deki Filistinli gruplardan Nekbe gününde genel grev çağrısı