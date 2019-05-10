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Yaşam

Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Ramazanın ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılmak isteyen İstanbullular, camiyi doldurdu.

Metin Tokgöz   | 10.05.2019
Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

İstanbul

Önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazanın ilk cuma namazı kılındı.

İstanbullular, Büyük Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Okmeydanı'ndan 1 yaşındaki torunu Aras ile ile camiye gelen Fettah Kan, ''Bu caminin yapımında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ülkemize yakışan çok güzel bir cami. Hepimize hayırlı olsun.'' dedi.

Diyarbakır'dan gelen Yuvni Cengiz de,''Bu güzel camiyi bizlere kazandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdogan'ı Rabb'im başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun. Rabb'im yolunu açık etsin.'' şeklinde konuştu.

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