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Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Davut Genç, Osman Nevtan Angün  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı Fotoğraf: Osman Nevtan Angün/AA

Sakarya

Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde sağanak sonrası denizde kirlilik ve yoğun dalga etkili oluyor.

Dün dalgalar ve rüzgar nedeniyle şezlong ve şemsiyelerin zarar gördüğü, bazı cankurtaran kulelerinin de yıkıldığı sahillerde suda kirlilik oluştu.

Cankurtaran ekipleri, ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

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