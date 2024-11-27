AFAD 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.
Ankara
AFAD'ın duyurusuna göre, taşra teşkilatındaki boş kadrolara personel alımı yapılacak.
Giriş sınavıyla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak.
Başvurular, 9-17 Aralık'ta e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.