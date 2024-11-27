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AFAD 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak.

Özcan Yıldırım  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
AFAD 1000 arama ve kurtarma teknikeri alacak

Ankara

AFAD'ın duyurusuna göre, taşra teşkilatındaki boş kadrolara personel alımı yapılacak.

Giriş sınavıyla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alınacak.

Başvurular, 9-17 Aralık'ta e-Devlet Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

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