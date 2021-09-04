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Eğitim

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarına katılan öğrenciler üniversiteli oldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kurslarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 347 öğrenciden 303'ünün üniversiteye yerleştiği bildirildi.

Emre Ilıkan   | 04.09.2021
Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarına katılan öğrenciler üniversiteli oldu

Van

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Sürekli Eğitim Merkezi, gençlerin üniversite hayallerine öncülük ediyor.

Üniversite sınavı için ücretsiz verilen kurslara katılan 347 öğrenci, uzman eğitmenler gözetiminde YKS'ye hazırlandı.

Kursiyerlerden 303'ü bu sınavda başarı göstererek üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık, mühendislik ve diş hekimliği gibi çeşitli bölümlerine yerleşti.

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