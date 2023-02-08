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Adıyaman'da maden işçileri 7 yaşındaki çocuğu enkazdan kurtardı

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, Adıyaman'da 7 yaşındaki kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı.

Gökhan Yılmaz   | 08.02.2023
Adıyaman'da maden işçileri 7 yaşındaki çocuğu enkazdan kurtardı

Zonguldak

Maden işçileri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

TTK Kozlu Müessesesinde çalışan madenciler, görev yaptıkları Adıyaman'da, Solin isimli çocuğu enkaz altından kurtardı.

Maden işçilerinin çalışmalar sırasında çocuğu dinç tutmak için onunla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kız çocuğunun elinin acıdığını söylediği görüntülerde, bir maden işçisinin, "Ben buradayım, sana kadar geldim. Elini iyileştireceğiz şimdi. Sen birazcık dinlen ama uyuma, tamam mı? Çıktığında oyun oynayacağız seninle tamam mı?" şeklinde konuşması yer alıyor.

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