KKTC sivil savunma ekipleri, Hatay'da bir kişiyi enkazdan çıkardı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ekipleri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 1 kişiyi enkazdan çıkardı.
Lefkoşa
SSTB'den yapılan açıklamada, KKTC'den Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine giden ekiplerin, Adıyaman ve Gaziantep'in ardından Hatay'da da arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Açıklamada, ekiplerin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan bir bina enkazından 1 kişiyi sağ çıkardığı belirtildi.
Kırıkhan Öğretmenevi'nin yanındaki bir binanın enkazından çıkarılan kişinin yaralı olduğu belirtilen açıklamada, yaralının tedavi için hastaneye gönderildiği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.