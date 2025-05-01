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Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Burak Özmercan  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Burak Özmercan/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

İlçede ağır hasar alan 5 katlı bina, iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

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Binanın enkazı ise kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.

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