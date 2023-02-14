Dolar
18.84
Euro
20.26
Altın
1,856.54
ETH/USDT
1,553.80
BTC/USDT
22,229.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cebrail Mahallesi’ndeki Murat Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı

Adıyamanlı 5 çocuk annesi Ayşe Yalçın, "Duvarlar çatlayınca dolap çocukların üzerine devrildi. Çocuklarım nefes alamıyoruz diyorlardı. Ben de onları kurtarmak için dolabın altına girdim." dedi.

Yasin Dikme   | 14.02.2023
Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı

Şanlıurfa

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan evinde omuz kemiği kırılan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Yalçın, yaşadıklarını anlattı.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ayşe Yalçın, AA muhabirine, depreme eşi, 6, 7 ve 13 yaşlarında çocuklarıyla Besni'de 7 katlı apartmanın 2. katındaki evlerinde yakalandıklarını söyledi.

Ayrıca bir oğlunun iş için Konya'da, diğer oğlunun İstanbul'da bulunduğunu belirten Yalçın, depremde evin duvarlarının çatladığını anlattı.

Yalçın, 6 yaşındaki kızıyla 7 yaşındaki oğlunun uyuduğu odada bulunan giysi dolabının çocukların üzerine devrildiğini dile getirdi.

Dolabın ağır olduğunu ve çocukları kurtarmak için altına girmekten başka şansının kalmadığını ifade eden Yalçın, şöyle dedi:

"Çocuklarım 'Nefes alamıyoruz' diyorlardı. Ben de onları kurtarmak için dolabın altına girdim. Çocuklarım kurtulsun diye bir süre dolabın altına öylece oturdum. O sırada eşim ve diğer çocuğum geldi. Bana, 'Çıkma yoksa çocuklar boğulur' dedi. Eşim bana dayanmamı söyledi. Biraz daha gayret edip çocukları kurtardı. Durunca ben kolumu hissetmemeye başladım. Omzum o zaman kırılmış. Evden çıkınca bir petrol istasyonuna sığındık. Omzum kırıldığı için sabaha doğru hastaneye gittik orada alçıya alındı. Daha sonra bizi Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine gönderdiler."

Deprem anında duyduğu seslerin aklından çıkmadığını da dile getiren Yalçın, "Kendimden önce çocuklarımı düşündüm. Çocuklar olmasaydı dışarı çıkabilirdim. Çocuklarım giderse ömür boyu unutulmayacak bir acıdır ama kolum geçer gider çok şükür." dedi.

Kurtuldukları için şükreden Yalçın, depremde ölenler için sürekli ağladığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı
Gönüllü mimar ve işçiler depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyor
Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı
Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor
Erzincan'a gelen depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmesine başlandı

Benzer haberler

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Romanya'nın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı

Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı

Kuzey Makedonya'da Türkiye'deki depremzedelere yardım için kermes düzenlendi

Kuzey Makedonya'da Türkiye'deki depremzedelere yardım için kermes düzenlendi
Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın depremin 205. saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın depremin 205. saatinde kurtarıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremzedeler için 82 tır yardım gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremzedeler için 82 tır yardım gönderdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet