Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evleri havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde, hak sahiplerine teslim edilen köy tipi afet konutları FPV dronla görüntülendi.
Hatay
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşaat çalışmaları tamamlanan Babatorun Mahallesi'ndeki 25 köy evinin çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.
Anahtarları hak sahiplerine teslim edilen konutların yollarını düzenleyen ekipler, peyzaj işlemlerine devam ediyor.
Eşyasıyla hazır hale getirilen konutlar, Anadolu Ajansı ekiplerince FPV dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.