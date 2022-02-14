Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı
Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği 17 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda koçbaşıyla kapısı kırılarak girilen evlerde aramalar yapıldı.
Bu sırada bazı polisler sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polisin 3 şüpheliyi yakalamak için çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.