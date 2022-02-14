Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.