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Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adsız Günebakan   | 14.02.2022
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 8 gözaltı

Gaziantep

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si Suriye uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

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