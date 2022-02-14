Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Beşiktaş’ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.
İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.
Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.
Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.