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Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi

Beşiktaş’ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

İlyas Kaçar   | 14.02.2022
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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