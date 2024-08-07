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Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fatih Azgın, Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Adana

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Bakan Yerlikaya: An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

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