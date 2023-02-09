Dolar
18.83
Euro
20.27
Altın
1,881.76
ETH/USDT
1,635.00
BTC/USDT
22,737.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İstasyon Mahallesi'ndeki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor
logo
Gündem

Hatay'da enkaz altında kalan kadın depremden 71 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da depremde çöken bir binanın enkazı altında kalan 62 yaşındaki kadın, 71 saat sonra sağ çıkarıldı.

Cem Şan, Fikret Mazı   | 09.02.2023
Hatay'da enkaz altında kalan kadın depremden 71 saat sonra kurtarıldı

Yalova

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yalova Çiftlikköy İtfaiyesi ile Macaristan'dan gelen ekibin çalışma yürüttüğü Gazipaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 15. Sokak'taki 5 katlı apartmanın enkazında ses duyuldu.

Ekipler, yaklaşık 12 saatlik çabanın ardından isminin Gül olduğu öğrenilen 62 yaşındaki kadını depremden 71 saat sonra kurtarmayı başardı.

Yıkılan 5 katlı binanın en alt kısmından çıkarılan yaralı kadın, tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 9 kişi tutuklandı
Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı
THY deprem bölgesinden 44 bin 716 afetzedeyi tahliye etti
Depremlerin ardından Türk dünyası tek yürek oldu

Benzer haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 9 kişi tutuklandı

Malatya'da enkaz altında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da aynı aileden 3 çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı
Depremlerin ardından Türk dünyası tek yürek oldu

Depremlerin ardından Türk dünyası tek yürek oldu
Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi

Kerem Bürsin, Türkiye'de depremden etkilenenlere yardım için dünyaya seslendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet