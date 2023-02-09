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Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor

Bartın'da öğrenci ve öğretmenler, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak amacıyla soba yapıyor.

Selim Bostancı   | 09.02.2023
Bartın'da meslek lisesi öğrenci ve öğretmenleri depremzedeler için soba yapıyor Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Bartın'da vatandaşların yanı sıra öğretmen ve öğrenciler de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden etkilenenlere yardımcı olmak için imkanlarını seferber ediyor.

Bartın Mesleki Eğitim Merkezi ve Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Bartın Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi sitesindeki esnaflardan aldıkları variller ile depremzedelerin ve arama kurtarma ekiplerinin ısınma ihtiyacını gidermek üzere sokak sobası üretimi yapıyor.

Okul atölyelerinde hummalı bir çalışmayla üretilen sokak sobaları, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, gazetecilere, deprem bölgesinde doğalgaz kesintisi nedeniyle en büyük ihtiyaçlardan birinin ısınma sorunu olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bu amaçla varil sobası yaptıklarını ifade eden Acar, "Variller kesilip içine ızgara yapılıyor. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışmayla 24 saat gibi kısa bir sürede 130 sobanın yapımını tamamladılar. Bu sobaları inşallah bugün deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.

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