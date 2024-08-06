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Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü

Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'ndaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

İrem Demir  | 06.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, daha önce teknik arıza meydana geldiği duyurulan F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda seferlere başlandığı kaydedildi.

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