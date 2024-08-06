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İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur uygulaması" yaptı.

Halis Akyıldız, İlyas Kaçar  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması Fotoğraf: İlyas Kaçar/AA

İstanbul

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçları detaylı arayan ekipler, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi.

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