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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde İstasyon Mahallesi'ndeki enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman sahasında bulunan konteynerlerde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yürütülüyor
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Hatay'da genç depremzede enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, 16 yaşındaki Yusuf yıkılan binanın enkazından Kütahya'dan giden ekip tarafından kurtarıldı.

Muharrem Cin   | 09.02.2023
Hatay'da genç depremzede enkazdan 72 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Bölgeye giden Kütahya Belediyesine bağlı arama kurtarma ekibi, Antakya General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından gelen sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yoğunlaştırdı.

Seslerin geldiği yöne koridor açan ekipler, adının Yusuf olduğu öğrenilen genci depremden yaklaşık 72 saat sonra kurtarmayı başardı.

Kurtulduktan sonra gözyaşlarına boğulan Yusuf, 112 Acil Sağlık ekiplerince bölgedeki bir hastaneye sevk edildi.

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