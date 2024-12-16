Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR'ın ilk seyrini gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR'a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, geminin seyrine ilişkin görüntüye de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.