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Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR'ın ilk seyrini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Betül Bilsel  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Açık deniz karakol gemisi TCG AKHİSAR ilk seyrini gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Açık deniz karakol gemimiz TCG AKHİSAR, ilk seyrini gerçekleştirdi. TCG AKHİSAR'a emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geminin seyrine ilişkin görüntüye de yer verildi.

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