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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Osman Bilgin  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1932'nci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Çiğdem Adak, oğlu Enes'i 4 yıldır görmediğini söyledi.

Evladına kavuşmak için katıldığı oturma eylemine kararlılıkla devam ettiğini belirten Adak, "Onsuz gecemiz gece, gündüzümüz gündüz değil. Oğlum 16 yaşındaydı, daha çocuktu. Oğluma da diğer gençlere de sesleniyorum, annenize, ailenize, vatanınıza geri dönün." dedi.

Van'dan gelerek eylem yapan anne Gevez Erdinç de oğlu Mikail'in Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Erdinç, çok özlediğini belirttiği oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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