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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin bugünden itibaren 2 ay uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

İsmet Karakaş   | 30.09.2022
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı

Ankara

Kurumun internet sitesindeki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

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