Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.
Ankara
Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.
Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 30, 2022
Son olarak 3 adet BAYRAKTAR TB2 İHA’yı @EmniyetGM’ye teslim ettik. Hayırlı olsun.✈️🇹🇷
➡️ @BaykarTech #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/GeO0jkR13g
Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.