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Spor, Futbol

Yılport Samsunspor ligde ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek, ligde ilk galibiyetini aldı.

İlyas Gün  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Yılport Samsunspor ligde ilk galibiyetini aldı

Samsun

17. dakika Samsunspor'da Drongelen'in ara pasında ceza sahasına giren Holse'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

30. dakika gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazda ceza sahasına giren Moundılmadji'nin şutunda kaleci Bekaj, ağlara giden topu son anda çizgiden çeldi.

36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

50 dakikada ani gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

52. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Muhammed Gümüşkaya kullandı. Bu futbolcunun sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Bekaj ağlara giden topu ön direkte son anda kornere çeldi.

75. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ani gelişen ev takımın atağında Laura, ceza sahasının içinde Massanga Matondo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Halit Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ercan Kara, topu ve kaleci Bekaj'ı farklı köşelere gönderdi. 1-1

88. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top, direk dibinden auta çıktı.

90+8 Samsunspor 2-1 öne geçti. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Schindler'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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