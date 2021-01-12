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Spor, Futbol

PFDK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir'e 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Roco'ya 3 maç men cezası verdi.

Emre Doğan   | 12.01.2021
PFDK'den Munir'e 4, Roco'ya 3 maç men cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'ye 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Hatayspor'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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