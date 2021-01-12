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Spor, Futbol

PFDK'den İsmail Kartal'a 1 maç men cezası

PFDK, ligde Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.

Metin Arslancan   | 12.01.2021
PFDK'den İsmail Kartal'a 1 maç men cezası

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören İsmail Kartal'a, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verildiği belirtildi.

Kurulun ayrıca deneyimli teknik adama 13 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

Öte yandan takım halinde sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle Hes Kablo Kayserispor'a 9 bin lira, Ankaraspor'a da 5 bin 250 lira para cezası verildiği kaydedildi.

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