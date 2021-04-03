Atakaş Hatayspor evinde Galatasaray'ı yendi

Hatay
Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
İlk yarı
6. dakikada ceza sahası önünde Galatasaraylı futbolcu Muhammed'in şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.
18. dakikada Hatayspor'da Kamara, ceza sahası içine gönderilen topa dokunamadı, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
29. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Riberio ceza sahası dışında topu önünde buldu. Riberio'un çektiği sert şut filelerle buluştu: 2-0
36. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hatayspor 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
65. dakikada Hatayspor'da Kamara'nın kaleci Muslera'yı çalımlayarak attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
69. dakikada sağ köşeden korner kullanan Galatasaray'da Falcao'nun kafa vuruşunu kaleci Munir çeldi. Dönen topu önünde bulan Babel'in şutunu savunma uzaklaştırdı.
72. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Diouf, kaleci Muslera'yı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 3-0
76. dakikada orta sahadan ceza sahasına kadar topu taşıyan Akintola'nın çaprazdan vurduğu şut kaleci Muslera'da kaldı.
Mücadele, Atakaş Hatayspor 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
"Önemli bir galibiyet aldık"
Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray'ı 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Savaş, Galatasaray'ın Türkiye'nin en güçlü ve önemli takımlarından biri olduğunu belirtti.
Atakaş Hatayspor'un da Süper Lig'e yeni çıkan bir takım olduğunu hatırlatan Savaş, şöyle devam etti:
"Biz Süper Lig'e alışmaya çalışıyoruz ama şu var ki sahada futbolcular mücadele ediyor ve futbolcuların mücadelesi sonucu bugün 3-0 Atakaş Hatayspor galip geldi. Futbolcularımızı, takımımızı tebrik ediyoruz. Tabi Galatasaray'ın bir kısım futbolcusu eksik, bizde de Boupendza yok, birkaç stoperimiz yok, 2 sol bekimiz yoktu. Her iki takımda da çok eksiklikler var ama sonuç itibarıyla top sahada oynanıyor ve önemli bir galibiyet aldık, takımımızı tebrik ediyoruz."
Galatasaray'ı da tebrik eden Savaş, "Galatasaray, büyük camia ama tabi Hatay çok önemli bir rakip ve deplasman. Beşiktaş ile burada 2-2 kaldık ama Beşiktaş'ı neredeyse yeniyorduk. Fenerbahçe 2-1 yendi bizi ama Fenerbahçe'yi de neredeyse yeniyorduk, o gün çok şanssızdık. Bugün biraz daha biz şanslıydık ve galip geldik. Bundan sonraki süreç içerisinde amacımız ilk 10'da bitirmek, inşallah o hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.