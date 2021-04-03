Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Süha Gür   | 03.04.2021
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Istanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçının kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncular şunlar:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou, Cyle Larin.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını tamamen durdurdu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 554 bini geçti

Benzer haberler

'Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü'

'Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü'

'Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip, ona göre çalıştık'

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Atakaş Hatayspor evinde Galatasaray'ı yendi

Atakaş Hatayspor evinde Galatasaray'ı yendi
Sivasspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı

Sivasspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçında gol sesi çıkmadı