Euro
8.96
Dolar
7.40
BIST 100
1,569.35
Altın
1,867.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin 46. başkanı Joe Biden konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor deplasmanda kazandı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçta Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

Salim Taş   | 20.01.2021
Yeni Malatyaspor deplasmanda kazandı Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu, ancak çizgi üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.

43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası önünde serbest vuruş kullanan Zeki Yavru, barajın üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.

62. dakikada sağ kanattan serbest vuruş kullanan Zeki Yavru'nun ortasında, Kubilay Kanatsızkuş'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

64. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol kanattan gelişen hızlı atağında Karim Hafez'in ortaladığı topa kale alanı içinde Umut'un dönerek yaptığı vuruşta, savunma araya girerek gole izin vermedi.

71. dakikada Umut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalıştı. Bu sırada Santos'un eline çarpan top sonrası hakem Ramazan Keleş, VAR'a gitti ve ardından penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltıyı kullanan Adem Büyük'ün vuruşunda direkten dönen topu Hataysporlu oyuncular kornere çeldi. Bu arada hakem Ramazan Keleş, penaltı sırasında ihlal olduğunu belirterek penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

77. dakikada penaltı atışını tekrarlayan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

87. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içine Kamara'nın yaptığı ortada topu önünde bulan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1820 kişi öldü
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Afrika kıtasında Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 81 bine yaklaştı
Denizli'de 103 yaşındaki kadın, Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeni Malatyaspor deplasmanda kazandı

Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı

Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
TFF Başkanı Özdemir: 1. lig kulüpleri de mali yapılarının güçlendirilmesi konusunda destek istediler

TFF Başkanı Özdemir: 1. lig kulüpleri de mali yapılarının güçlendirilmesi konusunda destek istediler
Kasımpaşa'da bir oyuncu ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da bir oyuncu ile yollar ayrıldı