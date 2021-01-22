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Spor, Futbol

Ünal Karaman, Süper Lig'de 100. maçına çıkacak

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, sarı-kırmızılı takımın başında ilk karşılaşması olan Beşiktaş mücadelesinde kariyerinde 100. Süper Lig maçında yer alacak. Karaman, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de 31. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Ali Korkmaz   | 22.01.2021
Ünal Karaman, Süper Lig'de 100. maçına çıkacak

İzmir

Süper Lig takımlarından Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Ünal Karaman, sarı-kırmızılı ekibin başında yer alacağı Beşiktaş müsabakasıyla kariyerinde 100. Süper Lig maçında görev yapacak.

Ünal Karaman, 2004'te A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptığı dönemde, deneyimli çalıştırıcının görevden ayrılmasının ardından 31 Mart 2004'teki özel maçta Hırvatistan karşısında takımın başında sahaya çıktı.

Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Karaman, kulüp kariyerinde ise Konyaspor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'da görev yaptı.

Bu takımlarla toplam 177 resmi maça çıkan 54 yaşındaki teknik adam, 74 galibiyet, 37 beraberlik ve 66 yenilgi yaşadı. Karaman'ın çalıştırdığı ekipler, bu karşılaşmalarda 263 gol atarken, kalelerinde 267 gol gördü.

Göztepe'de 100. Süper Lig maçına çıkacak

Bu hafta Göztepe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Ünal Karaman, takımının başında çıkacağı ilk karşılaşmada Süper Lig kariyerindeki 100. maçında görev yapacak.

Karaman, Süper Lig'de Konyaspor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un başında çıktığı toplam 99 karşılaşmada 41 galibiyet, 20 beraberlik ve 38 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Karaman'ın ekipleri, 148 gol atıp kalesinde 163 gol gördü.

Göztepe'nin 31. teknik direktörü 

Ünal Karaman, Göztepe'nin Süper Lig'deki 31. teknik direktörü olarak görev yapacak.

Adnan Süvari'nin 350 maça çıktığı sarı-kırmızılı ekipte, Tamer Tuna 54, Ruhi Karaduman 52 ve İlhan Palut da 41 müsabakada görev aldı.

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