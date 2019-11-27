Euro
6.37
Dolar
5.79
BIST 100
105,844.20
Altın
1,455.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonlukta iddialı

Cengiz, "Galatasaray, tarihi itibarıyla şampiyonluğun her zaman en büyük adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok." dedi.

Emrah Oktay   | 27.11.2019
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyonlukta iddialı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

İstanbul

Galatasaray'ın kulüp başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasının ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maça değinen Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde mücadele, ölümüne uğraş ve şampiyonluk hedefi vardır. Galatasaray, maçını ne beraberlik ne de onurlu, şerefli yenilgi için oynar; her zaman onurlu, şerefli, hak edilmiş galibiyetler için oynar. Tarihi bununla dolu. Trabzonspor, çok değerli bir rakibimiz. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek." diye konuştu.

Son dönemde yaşadıkları sıkıntıların sorulması üzerine Cengiz, şunları kaydetti:

"Dümdüz bir çizgide sürekli başarılı ve sürekli şampiyon olunan bir yarış, asla yarış değildir. Galatasaray, şu anda rakibinden 1,5 maç geride. Sekiz takım potanın içinde. Galatasaray, tarihi itibarıyla şampiyonluğun her zaman en büyük adayıdır. Hedeflerimizde en ufak şaşma yok. Takılabiliriz, engellere çarpabiliriz, fiziki koşullar bizi zorlayabilir ama Galatasaray'ın olduğu her yerde sadece şampiyonluk vardır. Bu, sadece bir umut değil aynı zamanda inançtır. Bunu gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Türkiye'de her zaman gösterdik. Göstermeye devam ediyoruz."

"Altın yere düşmekle değerini yitirmez." diyen Mustafa Cengiz, "Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız bütün takımların toplamından fazladır. Attığımız golün sayısı, puantaj öyledir. Galatasaray'ın son saniyede şans eseri yediği goller ya da eğrisi doğrusuna gelip haylice yediği goller Galatasaray'ın değerinden bir gram almaz. Yel kayadan toz alır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonlukta iddialı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz şampiyonlukta iddialı

1905 GSYİAD'dan AA'ya 3 ödül

Luis Enrique: Başladığım projeyi bitirmeye geliyorum

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Klinsmann oldu
'FIFA ve UEFA işini düzgün yapmıyor'

'FIFA ve UEFA işini düzgün yapmıyor'
Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor

Trabzonspor, Avrupa'da 134. maçına çıkıyor