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A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyat elemelerindeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

Yunus Kaymaz   | 27.11.2019
A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyat elemelerindeki rakipleri belli oldu

İstanbul

Basketbolda 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kura çekimi gerçekleştirildi. 

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapıldı.

Kura çekimine 3. torbadan katılan milli takım, Kanada'da yapılacak elemelerde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer aldı. Aynı ülkedeki elemelerin A Grubu'nda ise Kanada, Yunanistan ve Çin bulunuyor. 

Eleme müsabakaları, 23-28 Haziran 2020'de Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 

Her ülkede üçer takımdan oluşan iki grubu ilk iki sırada tamamlayanlar çapraz eşleşecek. Bu eşleşmeyi geçen ülkeler, finalde karşılaşacak. Finali kazanan 4 takım olimpiyat vizesi alacak. 

Elemelerde gruplar şu şekilde oluştu:

Kanada: 

A Grubu: Kanada, Çin, Yunanistan

B Grubu: Türkiye, Uruguay, Çekya

Sırbistan:

A Grubu: Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Yeni Zelanda 

B Grubu: Porto Riko, İtalya, Senegal

Litvanya: 

A Grubu: Litvanya, Güney Kore, Venezuela

B Grubu: Polonya, Slovenya, Angola

Hırvatistan: 

A Grubu: Almanya, Rusya, Meksika

B Grubu: Hırvatistan, Tunus, Brezilya


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