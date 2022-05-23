Dolar
15.82
Euro
16.86
Altın
1,854.14
ETH/USDT
2,071.50
BTC/USDT
30,390.00
BIST 100
2,366.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda grup aşamasında mücadele edecek 26 takım belli oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.05.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

Ankara

Ulusal liglerin tamamlanmasıyla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasına gelecek sezon doğrudan katılacak ekipler de netleşti.

Statü gereği UEFA sıralamasında ilk 11'de (Rusya haricinde) yer alan ülkelerin liglerini şampiyon tamamlayan, ilk 6'daki ülkelerin liglerini 2. sırada bitiren, ilk 4'teki ülkelerin liglerinde 3 ve 4. sırayı alan kulüpler ile UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi, organizasyona doğrudan katılıyor.

Buna göre Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig'e ek olarak Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt da Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Böylece gelecek sezon Almanya'yı 5 takım temsil edecek.

İngiltere'den Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, İtalya'dan Milan, Inter, Napoli, Juventus, Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), Olimpik Marsilya, Portekiz'den Porto, Sporting Lizbon, Hollanda'dan Ajax, Belçika'dan Club Brugge, Avusturya'dan Salzburg ve İskoçya'dan Celtic ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk de turnuvaya grup aşamasından katılacak.

6 takım ise Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından dahil olacak. Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, play-off turu, puan tablosunun 2. sırasındaki Fenerbahçe ise 2. ön eleme turunda mücadele edecek.

Grup aşamasının 6 Eylül'de başlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sivasspor'da tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak

Sivasspor'da tek hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 26 takım belli oldu

Batshuayi Beşiktaş'a veda etti

Cenk Tosun, Everton'a veda etti

Cenk Tosun, Everton'a veda etti
Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı

Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı
Göztepe Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti

Göztepe Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti