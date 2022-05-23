Dolar
15.76
Euro
16.82
Altın
1,860.61
ETH/USDT
2,072.40
BTC/USDT
30,449.00
BIST 100
2,382.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Batshuayi Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Belçikalı forvet Michy Batshuayi, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 23.05.2022
Batshuayi Beşiktaş'a veda etti Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Batshuayi, "Beşiktaş taraftarları, elveda deme zamanı geldi. Söylenecek çok şey var ama kısa tutmaya çalışacağım. İlk olarak buradaki sıcak karşılama için herkese teşekkür etmek istiyorum. Hiç bu kadar tutkulu bir takım görmemiştim. Bu ülkeyi ve bu takımı çok sevdim, kendimi evimde hissettim. Geride bıraktığımız sezon çok can sıkıcı, uzun ve zordu. Takım ve ben daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Belçikalı futbolcu hayal kırıklıkları yaşadığından da bahsederek şunları kaydetti:

"Forma için her şeyimi verdim ama istediğim kadar gol atamamak çok can sıkıcı oldu. Takımla benim için büyük hayal kırıklıkları oldu, umarım beni güzel hatırlarsınız. Süper Kupa'yı kazanmamız, stattaki atmosfer ve en iyi maçlarımız gibi sadece güzel anıları hatırlayacağım. Kulübe, birlikte çalıştığım tüm personele, takım arkadaşlarıma ve Beşiktaş taraftarlarına gelecek için en iyisini diliyorum. Çünkü bunu hak ediyorsunuz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Batshuayi Beşiktaş'a veda etti

Batshuayi Beşiktaş'a veda etti

Cenk Tosun, Everton'a veda etti

Borussia Dortmund milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladı

Göztepe Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti

Göztepe Süper Lig'e en farklı yenilgisini alarak veda etti
Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş

Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş