Dolar
27.22
Euro
29.48
Altın
1,904.03
ETH/USDT
1,644.20
BTC/USDT
25,925.00
BIST 100
7,790.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Eşitlik Gelecek" toplantısında konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Hilmi Sever  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de orman yangınının çıkış noktasındaki ilk anlar İHA ile görüntülendi
Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir
İzmir'de su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak

Beşiktaş, Avrupa'da 235. maçını oynayacak

Beşiktaş, Avrupa'da 235. maçını oynayacak
Galatasaray, Tete'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi

Galatasaray, Tete'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet