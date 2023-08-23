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Spor, Basketbol

FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu

Basketbolun çatı kuruluşu FIBA'da başkanlığa Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani seçildi.

Fatih Erel  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
FIBA'nın yeni başkanı Katarlı Şeyh Saud Ali Al Thani oldu

İstanbul

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Filipinler'in başkenti Manila'daki FIBA Kongresi'nde, Hamane Niang'ın yerine Şeyh Saud Ali Al Thani, katılımcıların oybirliğiyle FIBA'nın yeni başkanı seçildi.

Al Thani, 2019'dan beri FIBA ​​Başkan Yardımcısı ve 2002'den bu yana FIBA ​​Asya Başkanı olarak görev yapıyordu.

FIBA başkanı olarak seçildikten sonra Al Thani, "Bu sorumluluğu üstlenmek benim, ülkem Katar ve Asya kıtamız için büyük bir onur." dedi.

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