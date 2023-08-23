Dolar
27.22
Euro
29.49
Altın
1,904.11
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
25,925.00
BIST 100
7,794.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde "Eşitlik Gelecek" toplantısında konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale’deki son duruma ilişkin Ulupınar Köyü’nde açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

Bugün öğleden sonra maçın oynanacağı Romanya'ya gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir
İzmir'de su borusunun patlaması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Avlan Gölü'nde suların çekildiği bölüm otlak haline geldi

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa'da 259. randevusuna çıkacak

Beşiktaş, Avrupa'da 235. maçını oynayacak

Beşiktaş, Avrupa'da 235. maçını oynayacak
Galatasaray, Tete'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi

Galatasaray, Tete'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet