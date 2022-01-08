Dolar
13.84
Euro
15.76
Altın
1,796.42
ETH/USDT
3,226.80
BTC/USDT
42,106.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Altay, yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Ali Korkmaz   | 08.01.2022
Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak

İzmir

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Kayserispor-Altay maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Ligde 12 maçtır galip gelemeyen Altay, ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının hemen üzerinde 16. sırada tamamladı.

Altay'da cezalı Cesar Pinares ile Cebrail Karayel'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takım kadrosunda bulunan Andre Poko yarın forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte İbrahim Öztürk ve Serge Aka'nın da sakatlıkları bulunuyor.

Kayserispor'la 10. randevu

Ligin ilk haftasında rakibini 3-0 mağlup eden Altay, Süper Lig'de daha önceki maçlarda rakibine hiç yenilmedi. Geride kalan 9 müsabakada 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan siyah-beyazlı ekip 11 gol atıp kalesinde 2 gol gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 303 milyonu geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı
Arjantin'de günlük Kovid-19 vaka sayıları en yüksek seviyelerde seyrediyor
Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Kovid-19 salgınında ciddi bir kötüleşme söz konusu

Benzer haberler

Trabzonspor'dan tarihi puan

Trabzonspor'dan tarihi puan

Afrika Uluslar Kupası yarın başlıyor

Göztepe ikinci devrenin ilk maçında Antalyaspor'u konuk edecek

Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak

Altay ligin ikinci yarısına Kayserispor deplasmanında başlayacak
Eksik Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor

Eksik Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor

Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı