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Spor, Futbol

Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'da

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Ercan Doğan   | 19.08.2019
Trabzonspor'un gündemindeki Sturridge İstanbul'da

İstanbul

Trabzonspor'un kadrosuna katmayı düşündüğü İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Menajerliğini yapan amcası ve annesiyle İstanbul'a gelen Sturridge, buradan özel bir araçla ayrıldı.

İngiliz oyuncunun daha önce bir kez daha Türkiye'ye gelen annesi ve amcasıyla temaslarda bulunan bordo-mavili yetkililerin, Sturridge ile gerçekleştirilecek son görüşmelerin ardından transferi netleştirmesi bekleniyor.

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