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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Emre Doğan  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Fatih Karagümrük ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

63. dakikada Biraschi'nin sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

71. dakikada gelişen ani atakta Visca'nın derinlemesine pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakada golsüz tamamlandı.

İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

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