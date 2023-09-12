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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Emrehan Gedikli ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Duygu Avunduk  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 7 Şubat 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

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