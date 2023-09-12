RAMS Başakşehir, Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz."
Başakşehir formasıyla 164 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Berkay Özcan, 2019-2020 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.