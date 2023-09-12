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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya ile oynadıkları özel maçın ardından Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

RAMS Başakşehir, Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

RAMS Başakşehir, 2019 yılından bu yana kadrosunda yer alan orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

Bozhan Memiş  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
RAMS Başakşehir, Berkay Özcan'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzdeki başarılarının devamını diliyoruz."

Başakşehir formasıyla 164 maçta 9 gol atıp 8 asist yapan Berkay Özcan, 2019-2020 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşamıştı.

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