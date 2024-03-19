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Spor, Futbol

Trabzonspor yarın basın toplantısı düzenleyecek

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Fenerbahçe ile yapılan maçta yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Selçuk Kılıç  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Trabzonspor yarın basın toplantısı düzenleyecek

Trabzon

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da katılımıyla yarın basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynanan maç sonrasında kamuoyunda Trabzon ve Trabzonspor'a yönelik yer alan eleştiriler ve yaşanan gelişmelerle ilgili olarak kulüp Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın da iştiraki ile geniş katılımlı basın toplantısı düzenlenecektir." ifadesi kullanıldı.

Toplantı, yarın saat 15.00'te Ramada Otel'de gerçekleştirilecek.

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