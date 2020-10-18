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Spor, Futbol

Trabzonspor'da Ekuban'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonsporlu futbolcu Ekuban'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Duygu Avunduk   | 18.10.2020
Trabzonspor'da Ekuban'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzon

Trabzonsporlu futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ekuban'ın 13 Ekim'de Gana Milli Takımı'nın kampından Trabzon'a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun, temaslı olması gerekçesiyle izole edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan 2 PCR test sonucu negatif çıkmıştır. 17 Ekim'de yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz, ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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