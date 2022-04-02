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Spor, Futbol

Giresunspor ile Sivasspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2-2 berabere kaldı.

Atakan Çıtlak   | 02.04.2022
Giresunspor ile Sivasspor berabere kaldı

Giresun

30. dakikada GZT Giresunspor atağında, Diabate'nin çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda direk dibinde topu kontrol etti.

32. dakikada sol kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un arka direğe ortasında Yatabare topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

39. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza alanına yerden ortasında kaleci Okan Kocuk ve savunmadaki Aziz Eraltay'dan seken ve Kayode'ye temas eden top, ağlara gitti: 0-1

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içerisinde boş pozisyondaki Gradel'in kafa vuruşunda, top köşeden ağlarla buluştu: 0-2

56. dakikada Gradel'in kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde boş pozisyonda Yatabare'nin kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada Chiquinho, topla ceza sahası yan çizgisine kadar indi ve meşin yuvarlağı yerden Süleymanov'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

73. dakikada Giresunspor farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Chiquinho'nun kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde arka bölümde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-2

79. dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Sol kanattan topla hareketlenen Diabate, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı kale önüne sert ortaladı. Sivasspor savunmasının dokunamadığı topu Umut Nayir filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

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