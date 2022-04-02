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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin

Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 02.04.2022
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Anadolu Efesli Larkin

Ankara

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Larkin, bu sezon 3'üncü, kariyerinde ise 14. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Larkin, Anadolu Efes'in sahasında 87-77 kazandığı ALBA Berlin maçında 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 4 top çalmayla oynadı.


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